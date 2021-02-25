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"Укрзалізниця" вперше купила електроенергію безпосередньо у виробника

Оцінити економію в компанії сподіваються за тиждень, але "цифри вражають".

"Укрзалізниця" вперше купила електроенергію безпосередньо у виробника
Фото: @vzhmak

ПАТ "Укрзалізниця" вперше закупила електроенергію безпосередньо у виробника - державної енергогенеруючої компанії НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

"Вчора, нарешті, Укрзалізниця вперше, через постачальника «Енерго Збут Транс» (дочірню компанію УЗ), здійснила закупівлю електроенергії у виробника - державної енергогенеруючої компанії НАЕК «Енергоатом». Так, з виставлених на аукціоні 389 675 мВт/год УЗ придбала 25%", - написав Жмак у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що оцінити економію завдяки здійсненній закупівлі можна буде через тиждень, але запевнив, що "цифри вражають".

В кінці січня 2021 року в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував змінити платформу для торгів електроенергією. Зараз державні "Центренерго" і "Енергоатом" продають електричну енергію на аукціонах на "Українській енергетичній біржі", а Вітренко запропонував перевести торги на ДП "Оператор ринку".

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