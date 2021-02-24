Українські АЗС підвищили ціну на пальне

У мережі заправок групи "Приват" ціни зростають другий день поспіль.

24 лютого низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після вчорашнього підвищення в мережі групи "Приват".

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.ua.

Так, у мережі ОККО всі види пального подорожчали на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн л, А-95 - до 30,99 грн л, ДП - до 29,99 грн/л.

Компанія WOG підняла ціни на 40 коп./л. Таким чином, бензин А-92 і ДП на станціях мережі подорожчали до 29,89 грн/л, бензин А-95 - до 30,89 грн/л.

AMIC у середньому підняла ціну на всі види пального на 49 коп./л, KLO - на 20 коп./л.

Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 12-25 коп./л - А-92 подорожчав до 24,21 грн/л, А-95 - до 25,15 грн/л, ДП - до 24,03 грн/л.

Мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни на бензини на 23 коп./л. Такі мережі як Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, ZOG, "Рур Груп" підвищили ціну пального в межах 0,25-1 грн/л.

Напередодні, 23 лютого, пальне в мережах "Привату" подорожчало на 1 грн/л.

Сьогодні найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне ще на 1 грн/л. Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л і ДТ - до 27,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 26,00 грн/л, на А-95 і дизпальне - до 27,00 грн/л.