Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
ГоловнаЕкономікаБізнес

Українські АЗС підвищили ціну на пальне

У мережі заправок групи "Приват" ціни зростають другий день поспіль.

Українські АЗС підвищили ціну на пальне
Фото: newvers.ru

24 лютого низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після вчорашнього підвищення в мережі групи "Приват".

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.ua.

Так, у мережі ОККО всі види пального подорожчали на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн л, А-95 - до 30,99 грн л, ДП - до 29,99 грн/л.

Компанія WOG підняла ціни на 40 коп./л. Таким чином, бензин А-92 і ДП на станціях мережі подорожчали до 29,89 грн/л, бензин А-95 - до 30,89 грн/л.

AMIC у середньому підняла ціну на всі види пального на 49 коп./л, KLO - на 20 коп./л.

Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 12-25 коп./л - А-92 подорожчав до 24,21 грн/л, А-95 - до 25,15 грн/л, ДП - до 24,03 грн/л.

Мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни на бензини на 23 коп./л. Такі мережі як Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, ZOG, "Рур Груп" підвищили ціну пального в межах 0,25-1 грн/л.

Напередодні, 23 лютого, пальне в мережах "Привату" подорожчало на 1 грн/л.

Сьогодні найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне ще на 1 грн/л. Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л і ДТ - до 27,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 26,00 грн/л, на А-95 і дизпальне - до 27,00 грн/л.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також