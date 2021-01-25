ПриватБанк виграв у структур Коломойського справу щодо АЗС у 20 областях України

Верховний суд скасував дві постанови, що забороняли банку повернути собі АЗС.

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку щодо 38 компаній, пов'язаних з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Скасовано постанови Господарського суду Києва та Північного апеляційного госпсуду, які задовольняли позов компаній та забороняли ПриватБанку робити будь-які дії щодо повернення 247 АЗС, переданих банком у лізинг. Про це пише "Ліга".

У 2016 році перед націоналізацією 15 пов'язаних з колишніми власниками ПриватБанку компаній уклали з банком угоди фінансового лізингу та отримали від нього 247 АЗС у 20 областях. Потім ці компанії передали заправки в оренду 38 компаніям і перестали виплачувати лізингові зобов'язання банку.

Заборгованість компаній складає більше 2 млрд гривень, банк почав розривати договори лізингу в односторонньому порядку та намагався повернути АЗС.

У березні 2020 ПриватБанк почав активно боротися за розривання угод щодо лізингу та повернення АЗС, але програв судові спори.

Мережа групи "Приват" складається приблизно з 1500 АЗС, що працюють під 11 брендами. У деяких регіонах вони займають 40% усіх заправок.