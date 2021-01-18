У Дніпрі підприємству Коломойского обмежили поставки газу

АТ "Дніпропетровськгаз" з 18 січня розпочав поетапне обмеження подачі газу для підприємства АТ "Дніпроазот" через несплату за газ.

Про це повідомила пресслужба "Дніпропетровськгаз".

"Вже декілька місяців компанія "Дніпроазот" не виконує свої договірні зобов’язання та не сплачують за послуги з доставки газу, сума боргу вже перевищила 200 млн грн", - йдеться у повідомленні.

12 січня "Дніпропетровськгаз" направив письмове повідомлення про те, що відповідно до постанови Кабінету міністрів про пооб‘єктове припинення газопостачання, компанія-боржник повинна самостійно припинити споживання газу.

Зранку 18 січня фахівці "Дніпропетровськгазу" прибули до АТ "Дніпроазот" для опломбування обладнання, але ъм не дали доступ до нього. Після цього, о 14:00 Дніпропетровськгаз почала поетапне обмеження розподілу природного газу на підприємство.

Нагадаємо, "Дніпроазот" входить в групу "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Підприємство займається виробництвом карбаміду, аміаку, їдкого натрію, рідкого хлору і соляної кислоти. 2019 рік підприємство закінчило з прибутком у 273,5 млн грн, у 2018 році – з збитком у 767,9 млн грн.

АТ "Дніпропетровськгаз" входить до Регіональної газовой компанії Дмитра Фірташа.