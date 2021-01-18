Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
ГоловнаПолітика

У ВР зареєстрували постанову про мораторій на підвищення комунальних тарифів, - "За майбутнє" Позиція

Згідно з текстом постанови, парламент рекомендуватиме уряду, крім введення мораторію,розробити та внести на розгляд парламенту зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.

У ВР зареєстрували постанову про мораторій на підвищення комунальних тарифів, - "За майбутнє"
Фото: Макс Левин

Політична сила «За майбутнє» зареєструвала у Верховній Раді постанову № 4609 про звернення до Кабінету Міністрів щодо скасування підвищення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на їхнє підвищення. Про це повідомляє сайт партії. 

Згідно з текстом постанови, парламент рекомендуватиме уряду, крім введення мораторію,розробити та внести на розгляд парламенту зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.

Також народні депутати з групи «За майбутнє» вимагають здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, встановленої відповідно до актів Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначають у партії, з ініціативи «За майбутнє» місцеві ради по всій Україні скликають позачергові сесії через підвищення тарифів. Вони вимагають від президента, уряду і Верховної Ради скасувати нові тарифи та ввести мораторій на їхнє підвищення.  Відповідне звернення вже ухвалили обласні та міські ради у Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Миколаївській та Черкаській областях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також