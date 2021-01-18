Голова МЗС Угорщини відвідає Україну 27 січня

Сіярто зустрінеться з Кулебою і, можливо, буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає з візитом Україну 27 січня.

Про це повідомив у коментарі "Радіо Свобода" заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Як очікується, Сіярто зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і, можливо, буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

"Окреслено наше бачення і ми отримали пропозиції угорської сторони. Дипломатичний шлях узгодження не припинявся навіть незважаючи на існуючі або виникаючі проблеми. Ми рухаємося, і наша мета – нормальний, зрозумілий діалог і співпраця, вигідна обом сторонам. Це непросто. Але ми (Україна і Угорщина, – ред.) не маємо якогось конфлікту, який неможливо вирішити. Є суперечності, є певні порушення (на наш погляд) з угорського боку, і ви знаєте, що є кримінальна справа, яку веде Служба безпеки. Але ми відкриті до обговорення комплексу питань", - зазначив Боднар.

Водночас, за його словами, є "червоні лінії", яких тримається МЗС України - і стосовно функціонування української мови, і стосовно системи освіти тощо.

Боднар також повідомив, що після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Наразі обговорюється можливість цього візиту.

Раніше у дипломатичному відомстві України анонсували візит Сіярто, але точної дати не називали.

Нагадаємо, загострення у стосунках з Угорщиною сталося під час місцевих виборів в Україні. 25 жовтня Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України". Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.

5 листопада Дмитро Кулеба запропонував "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори. Він наголосив, що українська сторона діяла жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Проте сподівається, що цей епізод залишиться в минулому.

6 листопада Сіярто підтримав пропозицію Дмитра Кулеби відновити конструктивний діалог. Однак, 21 листопада під час складення присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади з ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини. В угорському посольстві заявили, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а молитву.

24 листопада Україна заборонила в'їзд уповноваженому Уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.

Він порушив Виборчий кодекс України, відповідно до якого іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. У відповідь на це Угорщина викликала посла України Любов Непоп до Міністерства закордонних справ.

Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двум угорським урядовцям через агітацію на місцевих виборах було "жалюгідною нісенітницею".

30 листопада у Закарпатській області співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів, який агітував за "створення автономії" на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину". Сійярто назвав "неприйнятними" дії СБУ та попросив ОБСЄ направити моніторингову місію у регіон.

Раніше Сіярто говорив, що Угорщина заблокує вступ України в НАТО через закон про мову.

Відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися 2017 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО. У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.