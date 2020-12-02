Міністр закордонних справ Угорщини попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття

Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття у зв'язку з ситуацією, що там склалася.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає DW.

"Після засідання НАТО я розмовляв телефоном зі своїм другом Гентом Какаєм, міністром закордонних справ Албанії, який також нині очолює ОБСЄ. Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади", - написав Сійярто у соцмережі Facebook.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ "будуть проінформовані про те, що сталося", і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.

Раніше Сійярто назвав "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті, де 30 листопада, пройшли обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Також Сіярто поскаржився в НАТО на Україну через обшуки на Закарпатті. Голова МЗС Угорщини знову пригрозив заблокувати засідання Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Будапешт відразу відреагував на це, заявивши протест МЗС України та викликавши українського посла для консультацій.

Голова Закарпатської ОДА закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з обшуками в благодійному фонді. А МЗС України викликало посла Угорщини.