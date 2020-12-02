Рада утворила ТСК з розслідування причин пожеж у Луганській області

Народні депутати ухвалили постанову №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Рішення підтримали 258 народних депутатів, передає Укрінформ.

Головою ТСК обрано народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, заступником - народного депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного.

До складу ТСК обрано нардепів Володимира Воронова ("Слуга народу"), Марію Іонову ("Європейська солідарність"), Сергія Іонушаса ("Слуга народу"), Юрія Солода ("Опозиційна платформа - За життя"), Максима Ткаченка ("Слуга народу"), Павла Фролова ("Слуга народу").

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які викладені в пояснювальній записці, внаслідок пожежі 6 липня 2020 року в Луганській області загинуло 6 осіб, за допомогою в лікарню звернулися 71 особа, 25 осіб госпіталізовано, згоріло 80 дач і 45 будинків, вогонь знищив 5 тисяч гектарів лісу, що становить 10% загальної площі лісового масиву області. Орієнтовний розмір збитків становить понад 450 млн грн, не враховуючи наслідки екологічного характеру.

30 вересня – на початку жовтня 2020 року виникла повторна лісова пожежа на Луганщині, наслідки якої стали ще більш значними та трагічними. Осередки вигорання лісу зайняли загальну площу понад 20 тисяч гектарів лісу, на сьогодні є інформація щодо 11 загиблих осіб, вогнем знищено понад 600 житлових будівель у межах Сєвєродонецького району Луганської області. Фінансові збитки для держави будуть мільярдними.

За офіційними даними правоохоронних органів, розпочато досудове розслідування за фактом виникнення лісової пожежі у Новоайдарському районі та поблизу міста Сєвєродонецька Луганської області і однією з версій слідства є умисний підпал з боку незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

У документі зазначається, що слідство не враховує та не розглядає обставини, що передували підпалам, а саме: бездіяльність, недбалість та некоординованість дій керівництва відповідальних органів державної влади та виконавчої влади Луганської області.

Як повідомляли, ДБР прийшло з обшуками в управління ДСНС Луганщини. Обшуки проводили в межах справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.