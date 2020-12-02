Рада зробила крок до легалізації криптовалют

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", зробивши крок до легалізації криптовалют. За це рішення проголосувало 230 депутатів, повідомила пресслужба парламенту.

"Ринок віртуальних активів потребує належного законодавчого врегулювання, яке покликане не лише надати можливість учасникам суспільних правовідносин розпоряджатись такими об’єктами, але й забезпечити баланс інтересів учасників ринку та сприяти надходженню інвестицій в Україну", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт визначає віртуальні активи як "сукупність даних в електронній формі, яка має вартість".

Віртуальні активи будуть ділити на забезпечені (посвідчують майнові або немайнові права, в тому числі права вимоги на інші об'єкти цивільних прав - речі, гроші, послуги, інформація тощо) та незабезпечені.

Вони не будуть засобом платежу на території Україні, але ними можна буде законно розпоряджатися, в тому числі обмінюючи на інші віртуальні активи, гроші чи валютні цінності.

Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом буде фіксуватися в системі обігу віртуальних активів.

Державне регулювання та контроль за обігом віртуальних активів буде здійснювати Міністерство цифрової трансформації.

Також законопроєкт визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, через проходження процедур державної реєстрації одного або декількох видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков пояснив, що цим законом криптоіндустрія отримає визнання на державному рівні.

"Вперше в історії України блокчейн-бізнес матиме юридичне поле для своєї діяльності та зможе зареєструвати свою компанію в українській юрисдикції", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Україні найбільше застосувань віртуальних активів населенням у світі. У Мінцифри пояснили, що віртуальні активи стали зручними для використання українцями, тому що ми маємо низку обмежень у більш традиційних сферах: відсутній фондовий ринок, обмежений доступ до світового ринку капіталів, при цьому вхід у ринок нерухомості високий. До того в Україні є обмеження законодавства та банківської системи по міжнародних переказах.