Милованов: якщо не ввести локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей

"Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль".

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов вважає доцільним введення довгострокового локдауну в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Я виступаю за введення довгострокового, трьох-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу. Або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність", - зазначив Милованов.

За його словами, введення моделі локдауну вихідного дня призведе до 0,14% падіння ВВП, тоді як жорсткий локдаун, на кшталт весняного, - до 0,3%, оскільки багато бізнесів, на думку радника голови ОП, підлаштувалися під нові обставини.

Тимофій Милованов стверджує, що на дію жорсткого локдауну навесні припадає лише 1% падіння ВВП. Решта 5% обумовлені "кризою, зовнішніми і внутрішніми чинниками".

"Якщо ми не зробимо локдаун, в якийсь момент хворіти буде половина людей. Або третина. Розповім про Київську школу економіки. Ми відкрилися у вересні. Через місяць в аудиторії з'явилися хворі - пішли на самоізоляцію на два тижні. Вийшли. Через 7 сім днів групу знову закрили, тому що знову є хворі. Якщо не буде локдауну і контролю, така ситуація буде постійно. Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль", - резюмував Милованов.