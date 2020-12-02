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Милованов: якщо не ввести локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей

"Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль".

Милованов: якщо не ввести локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей
Фото: medium.com/@KSE/

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов вважає доцільним введення довгострокового локдауну в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Я виступаю за введення довгострокового, трьох-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу. Або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність", - зазначив Милованов.

За його словами, введення моделі локдауну вихідного дня призведе до 0,14% падіння ВВП, тоді як жорсткий локдаун, на кшталт весняного, - до 0,3%, оскільки багато бізнесів, на думку радника голови ОП, підлаштувалися під нові обставини.

Тимофій Милованов стверджує, що на дію жорсткого локдауну навесні припадає лише 1% падіння ВВП. Решта 5% обумовлені "кризою, зовнішніми і внутрішніми чинниками".

"Якщо ми не зробимо локдаун, в якийсь момент хворіти буде половина людей. Або третина. Розповім про Київську школу економіки. Ми відкрилися у вересні. Через місяць в аудиторії з'явилися хворі - пішли на самоізоляцію на два тижні. Вийшли. Через 7 сім днів групу знову закрили, тому що знову є хворі. Якщо не буде локдауну і контролю, така ситуація буде постійно. Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль", - резюмував Милованов.

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