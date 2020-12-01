Віталій Кличко склав присягу київського міського голови та запропонував створити "велику коаліцію" всіх політичних сил, представлених у новообраній Київраді.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Велика відповідальність сьогодні на мені як міському голові. Велика відповідальність і на вас, бо кияни довірили депутатам представляти інтереси мешканців міста. Давайте зробимо так, щоб Київрада працювала злагоджено і ефективно. Об’єднавши зусилля всіх депутатів від усіх представлених тут політичних сил! Бо можна говорити про більшість, про опозицію, про інше. Але не можна бути в опозиції до киян і інтересів міста! Нам потрібна велика коаліція з усіх фракцій. Яку об’єднують захист інтересів усіх киян і подальший розвиток столиці. Амбітно? Так! Давайте покажемо такий приклад іншим радам та іншим містам!" - сказав Кличко під час відкриття першого засідання міської ради IX скликання.

Як зазначив мер, більшість обранців Київради IX скликання – 74 – стали депутатами вперше.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко також наголосив, що місцеві вибори відбулися "в непростих умовах" - пандемія коронавірусу, криза економіки, велика зневіра у суспільстві.

"Але кияни довірили нам відстоювати їхні інтереси. І потрібно керуватися виключно цим", - сказав Кличко.

"Бо ви бачите, яка невтішна динаміка захворюваності. Бо економіка ослабла. Бо бізнесу складно. Про це ми повинні думати. І заради цього працювати. Усі разом. До того ж, більшість політичних сил, що пройшли до Київради нового скликання, представлені і в парламенті. Тому ми маємо всі передумови працювати ефективно і конструктивно, показуючи приклад іншим містам країни. Бо, як ви знаєте, багато в чому вони орієнтуються саме на столицю", - наголосив мер.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко також назвав рішення, які Київрада має схвалити в терміновому порядку ще цього року. Серед них - бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

«Нам потрібно ухвалити бюджет столиці на наступний рік. Це критично важливо для життєзабезпечення міста! Треба продовжити пільги і заходи для підтримки бізнесу, які ухвалила Київрада минулого скликання. А також продовжувати реалізацію проєктів, що розпочали в столиці, та нових, що запланували. Тому пропоную всім тверезо і реально оцінити всю серйозність ситуації. Бо ми сьогодні живемо дещо в інших реаліях. І об’єднатися в роботі заради киян. Оце і буде наш імідж. Якщо хтось думає про нього", - додав Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, до Київради пройшли сім партій. Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність".

У новій Київраді "ЄС" представляє 31 депутат, 30 - УДАР Віталія Кличка, 14 - "Єдність" Олександра Омельченка, по 12 - ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Батьківщину", 9 - партію "Голос".