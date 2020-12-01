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Соболєв: Рада не має права піти на канікули без бюджету, вирішення питання ФОПів та конституційної кризи

Без створення ковідного фонду "Батьківщина" за бюджет на голосуватиме.

Соболєв: Рада не має права піти на канікули без бюджету, вирішення питання ФОПів та конституційної кризи
Фото: Анна Стешенко

Парламент не має права піти на новорічні канікули, не вирішивши три ключові для країни питання, – питання ФОПів, бюджету та перезавантаження норм, які Конституційним судом визнані неконституційними. На цьому наголосив заступник Голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час виступу у Верховній Раді.

«Ми сьогодні будемо розглядати три законопроєкти про так звану підтримку малого бізнесу. Вісім тисяч – це чудово. Три тисячі списання заборгованості по кредитах – це чудово. 20 мільярдів за оцінками Мінфіну, які підуть на підтримку малого бізнесу, – це чудово. Але, якщо парламент не спромігся за пів року дослухатися до пропозицій фракції «Батьківщина» та інших фракцій та переглянути ті норми, які фактично зупиняють роботу малого та мікробізнесу, у нас тепер залишається одна можливість – відтермінування введення норми, яка з 1 січня перекреслить ті чудові речі, які ми сьогодні проголосуємо. Фактично малий бізнес цього не витримає», – зауважив Сергій Соболєв.

Політик переконаний, що необхідно ухвалити рішення щодо запровадження кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях у тому варіанті, на який вийшла погоджувальна група, яка складається з усіх фракцій.

«Я думаю, що це єдиний можливий варіант доопрацювати проєкт президента і взяти за основу проєкт погоджувальної групи та вийти на варіант, що дозволить з 1 січня відкрити електронне декларування та відкрити відповідальність, у тому числі й кримінальну, за умисні недостовірні дані», – зазначив народний депутат.

Резюмуючи, Сергій Соболєв наголосив, що без створення спеціального ковідного фонду, «Батьківщина» не голосуватиме за бюджет на наступний рік.

«Бюджет на наступний рік повинен включати ті норми, які дадуть можливість для порятунку лікарів, вчителів та всіх тих, хто є на передовій сьогодні», – підсумував політик.

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