НАЗК зупинило держфінансування партії "Батьківщина"

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як інформує пресслужба ОАСК, позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти. Серед інших вимог позову – скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності Партії за четвертий квартал 2020 року.

Також разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд зупинити дію оскаржуваного наказу до вирішення спору по суті.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Згідно з оприлюдненим на сайті НАЗК висновком про результати аналізу звіту партії "Батьківщина" за перший квартал 2020 року виявлені порушення стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу.

Зокрема, йдеться про відсутність звіту міської організації партії міста Українка; відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ "Фінейт" на 45 тис. грн; підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій).

Щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017-2020 роках.

Договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн грн були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

За результатами перевірки НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень та вирішило зупинити виплати державного фінансування починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" та "Положення про аналіз Звіту політичної партії..." у разі оформлення звіту з грубим порушенням чи при виявленні недостовірних відомостей (від 20 розмірів мінімальної зарплати) у звітності партій НАЗК може ухвалити рішення про зупинку державного фінансування. Виплата держкоштів може бути поновлена у разі усунення партією причин, які зумовили зупинку цього фінансування.