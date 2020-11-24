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Тимошенко розкритикувала відмову від підвищення зарплат вчителів

"Тобто на мільйонні виплати Коболєву та дармоїдам у наглядових радах держпідприємств гроші є, а на 4 прожиткові мінімуми для вчителя немає?"

Тимошенко розкритикувала відмову від підвищення зарплат вчителів
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Бюджет-2021 має передбачати гідну оплату праці медиків, освітян, підтримувати армію, транспортну сферу, малий бізнес. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, коментуючи на своїй Фейсбук-сторінці рішення Кабінету Міністрів, яким він до кінця 2021 року зупинив дію постанови про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

«Уряд на рік відтермінував вступ у дію постанови про підвищення зарплат освітянам… Серйозно?! Тобто на мільйонні виплати Коболєву та дармоїдам у наглядових радах держпідприємств гроші є, а на 4 прожиткові мінімуми для вчителя немає? Звісно, ми не миритимемося із цим неподобством», – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона запевнила, що фракція «Батьківщина» в парламенті простежить, щоб у бюджеті на наступний рік були належно профінансовані головні сфери відповідальності держави перед народом – армія, транспорт, освіта, медицина, передбачена підтримка малого бізнесу. І обов’язково, зауважила Юлія Тимошенко, мають бути передбачені кошти на боротьбу з епідемією, що поки не відступає.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями Міністерства освіти і науки, Кабінет Міністрів України зупинив до 31 грудня 2021 року реалізацію ухваленої в липні 2019-го постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

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