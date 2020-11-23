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Зеленський призначив головою Сумської ОДА Василя Хому

Документ підписаний 23 листопада 2020 року.

Зеленський призначив головою Сумської ОДА Василя Хому
Василь Хома
Фото: Константин Чегринский/KHARKIV Today

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ № 509/2020 був оприлюднений на сайті президента.

Документ підписаний 23 листопада 2020 року.

Також Зеленський підписав указ №508/2020, яким звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов'язків глави Сумської ОДА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 11 листопада погодив кандидатуру Василя Хоми на посаду очільника Сумської ОДА, попередній глава якої Роман Грищенко був звільнений.

Хома - колишній заступник голови Харківської ОДА, де він працював разом з Михайлом Добкіним. Також він був заступником голови ХОДА Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів.

У 2014 році він звільнився. 

Хома має сайт, на якому позиціонує себе як "управлінця, юриста, афганця".

Нагадаємо, що 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій. 

До цього їхнє звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах. 

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