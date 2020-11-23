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ЦВК оголосила результати виборів мера у Бердянську, Ужгороді та Слов'янську

Перемогу здобули Валерій Баранов, Богдан Андріїв та Вадим Лях.

ЦВК оголосила результати виборів мера у Бердянську, Ужгороді та Слов'янську
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія оголосила інформацію про результати повторного голосування на виборах міських голів у Бердянську, Ужгороді та Слов'янську.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"Від ТВК ми поки отримали інформацію про три міста. В Ужгороді 51,01% виборців (відсоток від загальної кількості виборців, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Богдана Андріїва. У Слов’янську за Ляха Вадима  — 60,87%. У м. Бердянськ за Баранова Валерія —  49,98%", - йдеться в повідомленні.

ЦВК поки чекає на дані ТВК з решти міст, де проходив другий тур голосування за міських голів.

Нагадаємо, чинний мер Дніпра Борис Філатов на учорашніх виборах міського голови набрав 80,61% голосів. За нього віддали голоси у чотири рази більше людей, ніж за Краснова.

Вибори мера Полтави виграв кандидат від "За майбутнє" Мамай. "Слуга народу" Іващенко визнав поразку, але заявив про підкуп. 

22 листопада В 11 містах України пройшов другий тур виборів міських голів. Мерів обирали Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

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