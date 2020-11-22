В 11 містах України пройшов другий тур виборів міських голів

Фото: Роман Балук

В неділю, 22 листопада, в 11 містах України пройшов другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосували Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працювали до 20 години.

Оновлення 18:55. У Рівному поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.

Оновлення 17:12. У Дніпрі поліція відкрила три провадження за фактом порушення виборчого законодавства. Одне з них – за ярмарку з агітацією на користь одного з кандидатів.

Оновлення 15:54. Середня явка виборців на виборах міських голів 22 листопада станом на 13 годину становила 12,7%.

Оновлення 13:48. У Дрогобичі на Львівщині спостерігачі зафіксували автобуси з молодиками. Молоді люди заявили, що є журналістами і планують охороняти вибори.

Оновлення 12:02.У Полтаві виборець відмовився зняти медичну маску, щоб члени ДВК могли ідентифікувати його особу за документами. Чоловік мотивував це ризиком захворіти та дотриманням законодавства стосовно носіння засобів індивідуального захисту.

Оновлення 10:44.На дільницях у Рівному бракує скриньок та кабінок для голосування.

Бердянськ

За крісло мера Бердянська змагаються Валерій Баранов ("За майбутнє") і Олександр Свідло (ОПЗЖ). Баранов уже був обраний мером Бердянська у 1998 році. У 2014 був главою Запорізької ОДА, був народним депутатом VI скликання від Блоку Литвина.

Фото: brd24.com Валерий Баранов vs Александр Свидло (cправа)

Його суперник, депутат міськради Бердянська Олександр Свідло, був заступником мера цього міста у 2012 році, також виконував обов'язки першого заступника міського голови.

Дніпро

За можливість обратися мером на другий термін в Дніпрі бореться Борис Філатов ("Пропозиція") та Загід Краснов від "Громадської сили".

Філатов очолив місто в 2015 році, до цього був бізнесменом і адвокатом, також певний час працював журналістом. Переміг на виборах до парламенту VIII скликання за 27 одномандатним виборчим округом (Дніпро).

Улітку 2020 Філатов та мери ще п'яти міст оголосили про створення власної партії "Пропозиція" для участі в місцевих виборах.

Після введення урядом України карантину вихідного дня мер Дніпра розкритикував це рішення і оголосив, що місцева комісія ТЕБ та НС не буде імплементувати це розпорядження, бо її члени "захворіли, а кворум не зібрався".

Фото: колаж Lb.ua Загід Краснов і Борис Філатов

Загід Краснов володіє підприємствами важкої промисловості і готельно-ресторанного бізнесу. Керує ГО "Громадська сила".

У 2000-х очолював партію "Громада" Павла Лазаренка. У 2012 році Краснов був затриманий і заарештований на два місяці за скоєння ДТП 2008 року. Потім запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд, а саму справу згодом закрили.

У грудні 2015 став секретарем Дніпровської міської ради, до цього балотувався в мери, але програв вибори. У 2017 році Загід Краснов написав заяву в поліцію про те, що мер Борис Філатов нібито замовив його вбивство.

Дрогобич

У Дрогобичі в другий тур вийшли самовисуванці Андрій Веселий та чинний мер Тарас Кучма.

Підприємець і голова Благодійного фонду імені своєї родини Андрій Веселий у 2020 створив у місті Центр опору коронавірусу, який надає волонтерську допомогу. Володіє ТОВ "Брати", яка займається виготовленням елементів будівництва, ремонту доріг і тротуарів. Кар'єру розпочинав у Королівському банку Канади.

Фото: vartonews.com.ua Андрій Веселий vs Тарас Кучма (справа)

Тарас Кучма був добровольцем війни на Сході України, в 2015 році відзначений грамотою ВР за мужність і героїзм під час виконання військового обов'язку. Також нагороджений відзнаками «За безпеку народу» (18 листопада 2014 року), «За доблесну службу» (26 січня 2015 року), медаллю «За жертовність і любов до України» (23 грудня 2014 року).

25 жовтня 2015 на чергових виборах міських голів обраний міським головою Дрогобича.

Львів

У Львові боротьба за посаду мера йде між чинним міським головою Андрієм Садовим ("Самопоміч") та кандидатом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою.

Садовий був обраний мером Львова у 2006 році, у 2010 переобрався на цю посаду. У 2014 році на дострокових виборах у Раду балотувався за списками "Самопомочі". У 2015 знову переміг на виборах мера Львова.

Фото: 112 Андрій Садовий vs Олег Синютка (справа)

У 2013 році на Садового вчинили два напади. Через рік його будинок обстріляли з протитанкового гранатомету.

21 листопада минулого року Садовому вручили підозру. Йому закидають ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем під час продажу 23,49 га під індустріальний парк.

Слідчі вважають, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично перебуває у власності Рясно-Руської сільради як земля сільськогосподарського призначення.

Йдеться про стару справу, в рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит до Генпрокуратури.

Олег Синютка – 50-річний чинний народний депутат, глава Львівської ОДА з 2014 по 2019 рік. У 2002-2006 роках був заступником міського голови Івано-Франківська, з 2006 по 2007 був заступником мера Львова з питань економіки та соцполітики. З 2007 по 2014 рік був першим заступником львівського міського голови. Кандидат економічних наук.

Наприкінці 90-х – початку 2000-х очолював франківську обласну організацію партії "Реформи і порядок", балотувався в нардепи від цієї партії в 1998 році. У 2002 і 2006 балотувався до Ради за списком Блоку "Наша Україна".

Миколаїв

У Миколаєві в другий тур вийшли Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка (ОПЗЖ).

Фото: колаж Lb.ua Владислав Чайка та Олександр Сенкевич

Сенкевич очолив місто в 2015 році, перед тим був директором підприємства "Лєда". У жовтні 2017 депутати Миколаївської міської ради висловили меру недовіру та оцінили його роботу як незадовільну. Проте Центральний суд Миколаєва визнав рішення про відсторонення Сенкевича недійсним.

У серпні цього року в міськраді Миколаєва провели обшуки у справі щодо продовження строків угоди про оренду землі забудовнику "Альянс Інвест Миколаїв".

Владислав Чайка – син колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, який очолював місто 13 років. У першому турі виборів він набрав 29,3% голосів, його суперник Сенкевич – майже на 10% більше.

Нікополь

У Нікополі змагаються Руслан Олійник від "Слуги народу" та Олександр Саюк ("За майбутнє"). Олійник є заступником голови комісії з питань законності та правопорядку при Дніпровській ОДА.

Фото: nikopol.city Руслан Олійник і Олександр Саюк (справа)

Олександр Саюк - секретар міської ради Нікополя. Балотувався до Верховної Ради у 2006 році від Блоку Юрія Кармазіна, але на виборах не переміг.

Полтава

У Полтаві боротьба йде між Сергієм Іващенком від "Слуги народу" та Олександром Мамаєм ("За майбутнє").

Іващенко володіє частками в кількох підприємствах, співзасновник ГО "Футбольний клуб "Рокита". Президент спортклубу "Полтава". У 2017 був обраний депутатом Щербанівської сільради, у липні 2019 балотувався до парламенту від Аграрної партії.

Фото: zmist.pl.ua Олександр Мамай та Сергій Іващенко (справа)

Олександр Мамай був мером Полтави у 2010-2018 роках, директор ТОВ "Інтер-Агро". У 2018 році Полтавська міськрада висловила йому недовіру і позбавила повноважень. Сам мер вважав ці дії нелегітимними. У листопаді 2018 до ЄРДР внесли зміни, згідно з якими Мамай визнавався мером. Проте виявилося, що ці дані були внесені за допомогою викраденого ключа і не мають сили. У грудні відбулася аналогічна ситуація - зміни внесли з порушенням закону.

Мамаю вручили підозру за протидію законній господарській діяльності Полтавській міській раді та за організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. У 2019 балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, проте не набрав достатньої кількості голосів.

Рівне

У Рівному за посаду мера борються Олександр Третяк "Європейська солідарність" та Віктор Шакирзян "Рівне разом".

34-річний Третяк є депутатом місцевої міськради, відомий як засновник та координатор волонтерських ініціатив. Два роки був телеведучим на міському телеканалі.

Фото: rivnepost.rv.ua Віктор Шакирзян і Олександр Третяк (справа)

Шакирзян є главою партії "Рівне разом", керує ТОВ "Діон" - компанією, яка надає в оренду й експлуатацію нерухомість, пише ЧЕСНО. У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 9 виборчому округу від партії “Конкретних справ”, не був обраний. З 2014 до серпня 2020 року керував ТОВ "Захід-трансбуд". Компанія займається здачею в оренду будівельної техніки, будівництвом будинків та доріг. У 2005 році заснував ТОВ “Буд-сектор”, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Слов'янськ

У Слов'янську в другому турі змагаються Вадим Лях від "Опозиційного блоку" та Павло Придворов від ОПЗЖ. У першому турі кандидатів на посаду мера було шестеро.

Фото: колаж Lb.ua Павло Придворов і Вадим Лях (справа)

Лях очолює місто з 2015 року, до нього мером була сумнозвісна Неля Штепа, за часів головування якої місто захопили проросійські збройні формування на чолі з терористом Гіркіним. Вона закликала Путіна увійти у Слов'янськ і захистити її. Штепу затримали в липні 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення. Сама Штепа теж балотувалася у 2020 році, але в другий тур не вийшла. Судова справа щодо Штепи триває досі.

Лях до посади міського голови був депутатом Слов'янської міськради, до цього очолював та був заступником директора кількох підприємств.

Павло Придворов, глава правління Слав'янського машинобудівного заводу, був депутатом міської ради Слов'янська, у 2014 році голосував за створення так званої Слов'янської народної дружини і проведення "референдуму про незалежність" "ДНР". У жовтні цього року під час передвиборної агітації на нього напав чоловік з ножем.

Ужгород

За посаду мера Ужгорода борються чинний мер-самовисуванець Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.

Фото: suspilne.media Богдан Андріїв та Віктор Щадей (справа)

Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Тоді суб’єктом висування Богдана Андріїва була партія "Відродження".

У 2019 році він балотувався у народні депутати від політсили "Опозиційний блок" та займав сьому позицію у списку.

На посаду міського голови Ужгорода в першому турі претендували два однофамільці Андріїва, вони набрали по кількасот голосів.

Віктор Щадей - депутат Ужгородської міської ради, в 2014 році був в.о. Мера Ужгорода після висловлення недовіри меру Погорєлову. У 2014 балотувався до парламенту, але програв іншому мажоритарнику. Через тиждень після виборів Щадея зняли з посади в.о. міського голови та повернули Погорєлова.

Черкаси

У Черкасах змагання відбуваються між чинним мером Анатолієм Бондаренком та кандидатом від "Голосу" Віктором Євпаком.

Фото: procherk.info Віктор Євпак та Анатолій Бондаренко

Бондаренко тричі був депутатом міської ради Черкас, з березня 2010 очолював Черкаську обласну організацію "Батьківщини", але в мери зараз балотувався від "За майбутнє".

З початком епідемії коронавірусу в Україні Бондаренко та центральна влада мали запеклі суперечки через карантин: президент назвав мера бандитом, Бондаренко заявив про політичне переслідування.

Віктор Євпак - підприємець та громадський діяч, очільник IT-компанії eKreative. Балотувався в народні депутати від партії "Голос", але програв іншому кандидатові.