"Євросолідарність" виключила з партії двох депутатів з Львівщини "за вчинення ганебних дій"

Андрій Жидачек і Микола Пущак намагалися заїхати автомобілем по сходах у під’їзд багатоповерхівки в Пустомитах.

Львівська обласна територіальна організація партії "Європейська солідарність" ухвалила рішення про виключення з лав партії двох її членів - депутатів місцевих рад.

Про це інформує пресслужба партії.

"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації «Європейської Солідарності» прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії «Європейська Солідарність»", - сказано в повідомленні.

Крім того, рада Львівської обласної організації Партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Учора ZAXID.NET опублікував відео спроб Миколи Пущака та Андрія Жидачека виїхати автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Судячи з поведінки обох депутатів, вони були у стані сильного сп'яніння.

Спочатку Микола Пущак заперечував свою причетність до цього інциденту, але пізніше Андрій Жидачек підтвердив, що був разом з Пущаком. Втім Жидачек також заявив, що за кермом був водій Миколи Пущака, якого депутати нібито просили не намагатись виїхати сходами, але той їх не послухався.

Увечері 20 листопада, попри цей інцидент і широкий розголос по усій країні, Миколу Пущака призначили заступником голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича.