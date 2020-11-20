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Ар'єв заявив про підготовку провокацій проти Порошенка

За інформацією нардепа, провокація планується біля будинку експрезидента.

Ар'єв заявив про підготовку провокацій проти Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

У Києві організовуються провокації, спрямовані проти експрезидента Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність». Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв. Він із журналістами приїхав у місце збору так званих «пікетувальників» під транспортною розв’язкою на Либідській площі. Чоловіки спортивної статури відмовились пояснювати мету зібрання і заявили, нібито їдуть «на футбол». Побачивши журналістів, невідомі розбіглися у темряві, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

За інформацією Володимира Ар’єва, планується провокація біля будинку експрезидента Порошенка. Вранці також відбулося «пікетування» біля офісу партії «Європейська Солідарність», частина учасників якого не змогли навіть пояснити суть своїх вимог, відмовлялись від спілкування і ховали обличчя.

«Часи тітушок, коли  Янукович надсилав на опозицію натренованих і проплачених людей, повернулися. Сьогодні тітушками фактично паплюжиться річниця Революції Гідності. На тлі обшуків у Музеї Небесної Сотні, переслідування активістів Майдану, порушення за заявою Рената Кузьміна кримінальної справи проти лідерів Революції Гідності Офіс президента Зеленського намагається створити фейковий інформаційний привід і дискредитувати лідера опозиційної політичної сили», – зауважує депутат.

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