Мінреінтеграції: питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розглядає питання повернення півострова Крим та частин Донецької і Луганської областей виключно як єдине ціле.

Про це заявив заступник міністра Ігор Яременко під час презентації доповіді "Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги", підготовленої Радою зовнішньої політики "Українська призма".

"Логіка необхідності об’єднання кейсів Донбасу та Криму була покладена в основу переформатування структури нашого Міністерства. Ми відійшли від регіональних директоратів, або департаментів, як це було раніше, коли існували окремі напрямки щодо Криму і окремо щодо Донецька з Луганськом. Тепер коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу у напрямку деокупації цих територій", - наголосив Яременко.

Він зазначив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

"Звісно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатись це використати у своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму задля легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.

Він зазначив, що Мінреінтеграції постійно наголошує на необхідності проведення безпечної реінтеграції.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський назвав три етапи на шляху до повернення Донбасу і Криму.

Росія незаконно анексувала Крим у березні 2014 року, ухваливши відповідний договір, а також закон про процедуру входження Криму і Севастополя до складу РФ. Обидва документи були прийняті нижньою палатою російського парламенту - Державної Думою. Україна і світова спільнота не визнають входження Криму до складу РФ, проти Росії булло введено кілька пакетів "кримських" санкцій.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що в Криму діяли російські військові, які, за його словами, "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після окупації Криму. Україна і Захід звинувачують РФ у збройній підтримці бойовиків. Проти Росії введено санкції, які постійно подовжуються. Частина Донецької та Луганської областей окуповані бойовиками, яких підтримує Росія. Але, на відміну, від Криму, офіційних рішень щодо Донбасу РФ не приймала.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що президент РФ Володимир Путін "дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні".