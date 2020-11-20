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Ігор Палиця: Влада маніпулює епідемічною статистикою Позиція

Нардеп вважає, що добову кількість тестувань спеціально зменшують.

Ігор Палиця: Влада маніпулює епідемічною статистикою

Українська влада спеціально зменшує добову кількість тестувань на COVID-19, щоб отримувати статистично меншу кількість захворілих на добу. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив народний депутат, лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

«Треба припинити гратися зі статистикою хворих і померлих. Останніми тижнями відбувається маніпуляція статистикою щодо кількості тестів ПЛР. Якщо раніше робили 50-55 тисяч тестів на добу, то вчора – 40 тисяч тестів. Але якщо раніше відсоток захворілих від кількості зроблених тестів складав 10%, то сьогодні 30%. Сьогодні влада маніпулює цією статистикою», - заявив нардеп.

Він вважає, що це робиться спеціально задля зменшення показника захворілих на добу.

«Сімейні лікарі просто перестали направляти людей на тести, щоб не виявляти COVID? Я не бачу іншої причини», - вважає Ігор Палиця.

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