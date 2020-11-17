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"За майбутнє" вимагає відставки Гетманцева через введення РРО Позиція

"Або ми вирішуємо цю проблему в сесійній залі, або замість нас буде говорити вулиця".

"За майбутнє" вимагає відставки Гетманцева через введення РРО
Ігор Палиця

Депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає відставки голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Про це з трибуни Верховної Ради заявив представник групи, народний депутат Ігор Палиця.

Він наголосив, що «ЗА МАЙБУТНЄ» підтримує відтермінування введення реєстрів розрахункових операцій для дрібного бізнесу, однак Гетманцев у комітеті протидіє проведенню цього рішення через парламент.

«Учора на комітеті відбулася повна підміна і маніпуляція. Я як автор закону 4313 вимагаю зараз провести засідання комітету, ухвалити рішення і виносити цей законопроєкт у залу… Група «ЗА МАЙБУТНЄ» разом із «ЄС» і групою «Довіра» зареєструвала постанову про звільнення пана Гетманцева як керівника комітету. Тому що він маніпулює думкою», - заявив Палиця.

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