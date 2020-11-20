Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України
Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
ГоловнаПолітика

Трансляція онлайн дискусії КБФ "Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?" Трансляція

Головний контекст розмови становитимуть перемога проєвропейського політичного лідера Майї Санду на виборах Президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.

О 12:00 год. розпочинається трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?».

Головний контекст цієї розмови становитимуть два важливих регіональних зрушення – перемога проєвропейського політичного лідера Майї Санду на виборах Президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.

· Як захистити європейські устремління України, Молдови, Білорусі та інших націй нашого регіону?

·Чому не можна миритися з пасивністю України в регіоні і навіщо потрібна активна регіональна політика нашої держави?

·Як об’єднати проєвропейські сили в регіоні?

·Як разом протидіяти Росії?

·Як посилити роль Заходу?

Учасники розмови:

-Міхай Попшой, заступник Голови парламенту Республіки Молдова;

-Оксана Сироїд, заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках, співголова Львівського Безпекового форуму;

-Аліна Полякова, Президент американського Центру аналізу європейської політики (CEPA);

-Арсеній Яценюк, Голова Верховної Ради України у 2007-08 роках, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

-Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового Форуму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також