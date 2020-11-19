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Держспецзв'язку відмовилася встановлювати інтернет за 32,4 млн гривень у літаку президента

Кошти вирішили спрямувати на боротьбу з коронавірусом.

Держспецзв'язку відмовилася встановлювати інтернет за 32,4 млн гривень у літаку президента
Фото: president.gov.ua

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України скасувала тендер на модернізації супутникового зв’язку в літаку Airbus А-319-115, яким користується президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у листі відомства, надісланому на адресу OBOZREVATEL.

У Держспецзв'язку заявили, що вирішили відмовитися від проведення закупівлі й спрямувати 32,4 млн гривень на боротьбу з коронавірусом.

У службі повідомили, що тендерна процедура із закупівлі обладнання для модернізації супутникового зв'язку почалася ще в березні 2019 року. Однак, незабаром вона була скасована. Були оголошені ще два тендери - у червні і серпні 2020 року - але вони також не відбулися через участь у торгах менше двох тендерних пропозицій.

У вересні було оголошено черговий тендер, і Держспецзв'язку визначило переможця, який запропонував найменшу ціну – 32,4 млн грн.

Нагадаємо, у серпні минулого року Зеленський заявив, що не буде "продавати до бісової матері" президентські літаки.

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