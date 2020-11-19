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Зеленському довіряють 49% українців, не довіряє 51%, – соцопитування групи "Рейтинг"

Найменше довіри в українців викликала генпрокурорка Ірина Венедіктова.  

Зеленському довіряють 49% українців, не довіряє 51%, – соцопитування групи "Рейтинг"
Фото: УНН

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, проте відсоток тих, хто не довіряє, більший. 

Йому довіряють 49% опитаних, при цьому 51% - ні. Такі дані дослідження, проведеного 15-17 листопада, оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32%, 36% - не довіряють, ще 26% опитаних не знають, хто він.

Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% - не довіряють. Юрію Бойко (ОПЗЖ) довіряють 24%, 52% - не довіряють. Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко має довіру 23% і недовіру 74%. Глава МВС Арсен Аваков має довіру 22%, недовіру 67%.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 18%, не довіряють 54%, майже чверть не знає, хто він. Главі МОЗ Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють 36%, 41% респондентів не знають, хто це.

Главі ОПУ Андрію Єрмаку довіряють 18%, 54% не довіряють, майже чверть не чули про нього. Генпрокурорці Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють - 38%, майже 50% не знають її.

Опитування проводилося серед 3000 українців старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Похибка репрезентативності 0,95 не більше 1,8%.

Нагадаємо, що партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Згідно з дослідженням, "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах України, тоді як "ОПЗЖ" має перевагу в південно-східних, "Батьківщина" - у центрально-західних, "Європейська солідарність" - у західних та в Києві, "За майбутнє" - у західних.

Мешканці міст частіше голосують за "ОПЗЖ", "Євросолідарність", "Голос" і Партію Шарія. Водночас партії "Батьківщина", "За майбутнє" та Радикальна партія Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У "Слуги народ" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

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