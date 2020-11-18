"Європейська Солідарність" вимагає позачергового засідання ВР з питання ФОПів та антикорупційного законодавства

"Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний".

«Європейська Солідарність» вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОПів та антикорупційного законодавства. Це у Facebook заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Європейська Солідарність» вимагає проведення позачергової сесії з вичерпним переліком питань: вирішення проблем ФОП і закони, що стосуються е-декларування, конституційної кризи. Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний. Справедливо, якщо в цей день поставимо й питання звільнення Гетьманцева з керівника комітету. Відповідні постанови зареєстровані, ми їх підписали. Ми навіть готові зібратися на цю сесію у вихідний день. Попри карантин», – пише Ірина Геращенко.

Геращенко зауважила, що для вирішення цих питань достатньо політичної волі.

«Зелений шалений принтер зламався і нічого здравого не продукує. Питання виключно в політичній волі, і не потрібно чекати грудня, МВФ, кінця світу, аби допомогти малому бізнесу чи повернути відповідальність за недостовірне декларування», – резюмує Ірина Геращенко.