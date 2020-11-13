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Рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану, - Геращенко

Заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника.

Рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Верховна Рада в умовах кризи має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. Про це написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ми щиро бажаємо якнайшвидшого одужання керівництву Верховної Ради Дмитру Разумкову і Руслану Стефанчуку, але категорично проти змін до календарного плану сесії. Ми проти «карантину вихідного дня» для Верховної Ради і наголошуємо, що згідно регламенту заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить в прірву», – написала Геращенко.

«Ключова проблема для українців зараз – це пандемія і економічна криза. Ми вимагаємо вже у вівторок запросити прем’єр-міністра, уряд і заслухати, що це за ініціатива «карантин вихідного дня», який блокуючий для ковіду ефект вона матиме, що буде з економікою. Також ми вимагаємо надати інформацію про розкрадання 65 млрд грн, які були виділені для антиковідного фонду. Бо в лікарнях немає кисню, лікарям немає доплат і страховок», – написала Геращенко.

Вона вважає, що цього тижня слід розглянути закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу, створення ТСК по «вагнерівцям» та закони про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноваження НАЗК.

«Ми за те, щоб парламент працював. Ми категорично проти перенесення сесії і вважаємо, що в парламентсько – президентській республіці Верховна Рада в умовах кризи має працювати, поки є здорові депутати. ...Примітно, що більшість лідерів фракцій підтримують позицію щодо того, що Верховна Рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. Верховна Рада має, як завжди в кризові моменти, зайняти державницьку і консолідуючу позицію щодо пошуку шляхів виходу з конституційної кризи, боротьби з пандемією, захисту малого бізнесу. Також всі підтримали нашу ініціативу щодо заслуховування прем’єра і міністра охорони здоров’я», – додала Ірина Геращенко.

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