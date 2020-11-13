У Раді шукали вибухівку

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення щодо замінування будівлі парламенту.

Приміщення Верховної Ради перевірили на наявність вибухівки, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Перевірка закінчилася. Жодних небезпечних предметів не знайдено", - заявила прессекретар Печерського районного управління поліції Києва Оксана Тищенко.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення щодо замінування будівлі Верховної Ради.

"Повідомлення надійшло, цим займаються профільні служби. Верховна Рада належить до режимного об’єкту, тож займається і УДО. Поліція проводить перевірку у межах своєї компетенції", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві закривали станцію метро "Хрещатик" через повідомлення про мінування.

24 серпня в Києві повідомили про замінування двох станцій метро, аеропорту, мостів, ТЦ та мережі магазинів. Жодне з повідомлень не підтвердилося.