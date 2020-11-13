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У Києві чоловік із вогнепальної зброї поранив поліцейського

Стрілянину відкрив пасажир авто, яке було зупинено правоохоронцями як підозріле. 

У Києві чоловік із вогнепальної зброї поранив поліцейського
Фото: mvs.gov.ua

У Києві патрульного поліцейського під час зупинки підозрілого авто поранили з вогнепальної зброї. 

Подія трапилася в Святошинському районі. Патруль правоохоронців зупинив машину, після чого її водій і пасажири вибігли з неї, відкрили стрілянину та влучили в поліцейського, повідомили на стронці Поліції Києва в Facebook

"Не дивлячись на поранення, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь та разом з напарником затримав трьох чоловіків, дані яких наразі встановлюються. У одного із пасажирів, який відкрив вогонь на ураження поліцейського, при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації", – йдеться у повідомленні.

30-річний поліцейський із пораненням ноги госпіталізований до лікарні, загрози його життю немає.

Нагадаємо, що у квітні в Києві чоловік напав на поліцейського і прострілив йому ноги. Правоохоронець помітив підозрілого чоловіка та вирішив прослідкувати за ним, що призвело до конфлікту. Під час бійки порушник дістав зброю і зробив чотири постріли в бік поліцейського. 

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