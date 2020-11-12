Суд заарештував підозрюваного у вбивстві чоловіка у ресторані Харкова

Слідство також встановлює особи його спільників і їх місцезнаходження.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб для підозрюваного у вбивстві чоловіка у ресторані Харкова 1 листопада.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"Зловмисник відправився до слідчого ізолятора на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

На даний час 32-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому п.12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Слідство також встановлює особи його спільників і їх місцезнаходження.

Нагадаємо, 1 листопада в ресторані в центрі Харкова 37-річний харків’янин відкрив вогонь з пістолета по групі людей, які перебували у закладі. Один з чоловіків наніс стрілку дві колото-різані рани лівого та правого стегна невстановленим предметом та пошкодив йому стегневу артерію, в результаті чого той помер від гострої крововтрати.