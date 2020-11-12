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"Епіцентр" у вихідні пообіцяв продавати лише їжу та ліки

У МВС пообіцяли ретельно проконтролювати, чи збігаються обіцянки керівництва мережі з дійсністю.

"Епіцентр" у вихідні пообіцяв продавати лише їжу та ліки
Фото: надано пресслужбою

Керівництво мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" ухвалило рішення про дотримання карантинних обмежень, прийнятих Кабінетом Міністрів.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба мережі.

"Ми поважаємо позицію Кабінету Міністрів України та будемо її дотримуватися, хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими Урядом для посилення карантину", - йдеться у ній.

Повідомляється, що "Епіцентр" отримує багато звернень з проханням не зачиняти торговельні центри під час карантину вихідного дня "за прикладом сусідньої Польщі, де будівельно-господарські гіпермаркети продовжують працювати протягом карантину".

"Ми цінуємо вашу любов та довіру, але ставимо ваше здоров’я та інтереси держави на перше місце", - наголошують у компанії.

Тож під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізовуватимуть виключно товари дозволені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р" № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми. Також працюватиме доставка їжі з ресторанів мережі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважив, що керівництво "Епіцентру" ухвалило таке рішення після роз’яснень, отриманих у МВС. Він додав, що Національна поліція ретельно проконтролює, щоб "заяви керівництва мережі «Епіцентр» збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширення епідемії COVID-19".

Нагадаємо, що у березні "Епіцентр" вирішив не припиняти роботу, незважаючи на карантин. Тоді керівництво мережі зіслалося на "соціальну місію".

11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

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