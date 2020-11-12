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На Київщині поліція відкрила провадження через нелегальні пасажирські перевезення

У межах кримінального провадження працівники поліціі вилучають транспортні засоби у якості речових доказів.

На Київщині поліція відкрила провадження через нелегальні пасажирські перевезення
Фото: преслужба поліці Кихвщини

У місті Фастів Київської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності перевізників.

Про це повідомила пресслужба нацполіції Київської області.

"На заяву про перешкоджання діяльності автобусних місцевих перевізників "Фастів-Автотранс" поліцейські відреагували принципово та оперативно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підприємство "Фастів-Автотранс"  працює на підставі усіх дозвільних документів, зокрема має ліцензію, паспорт маршруту, договір, укладений з Київською обласною державною адміністрацією. 

"Однак, представники інших перевізників з Білої Церкви та Боярки, з метою заробітку незаконно почали працювати у Фастівському районі. Аби припинити таке втручання у роботу законного перевізника, поліція Фастівщини співпрацює зі Службою безпеки України, прокуратурою, Укртрансбезпекою та органами місцевого самоврядування", - повідомили в поліції.

У межах кримінального провадження працівники поліціі вилучають транспортні засоби у якості речових доказів. Надалі вони будуть  поміщені на майданчик тимчасового тримання. 

Нагадаємо, у липні 2019 СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень з Одеси до "ЛНР". Маршрут пролягав через територію РФ. Державний кордон автобуси перетинали у непідконтрольних українській владі пунктах пропуску.

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