Кабмін пропонує дозволити поліції частіше використовувати електрошокери

Зміни до закону про "Нацполіцію" направлено на розгляд Верховної Ради.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Відповідну пропозицію підтримав Кабінет міністрів і спрямував документ на розгляд Верховної Ради.

"У більшості країн світу як альтернативу застосування вогнепальної зброї підрозділи поліції застосовують електрошокери як засіб стримання агресії. Протягом двох років спеціалісти МВС проводили дослідження, погоджували використання таких пристроїв з Мін’юстом, вивчали досвід країн, зокрема Великої Британії. На сьогодні ми отримали першу партію сучасних електрошокерів", - пояснив Аваков.

Голова МЗС наголосив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".

У чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 "Закону про Нацполіцію" електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

Кабмын пропонує розширити підстави їх застосування для затримання особи:

яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти,

яка чинить збройний опір або намагається втекти з під варти,

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Як повідомлялося, у вересні Національна поліція закупила і почала освоєння перших 200 електрошокерів Taser X2. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але на відміну від бойових чи травматичних пістолетів, не завдає жертві тяжких, небезпечних для життя та здоров'я вогнепальних поранень.