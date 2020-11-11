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РНБО вимагає негайно опублікувати результати місцевих виборів

Результати виборів мали бути встановлені ще 6 листопада.

РНБО вимагає негайно опублікувати результати місцевих виборів
Фото: president.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав листа на ім’я голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка із закликом вжити заходів для негайного встановлення результатів місцевих виборів.

Як повідомляє пресслужба РНБО, Данілов звертає увагу ЦВК на необхідність вжити невідкладних заходів до встановлення результатів голосування та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті ЦВК.

Секретар РНБО зазначив, що ЦВК в умовах нового виборчого закону "проводить значну роботу щодо забезпечення прав українських громадян обирати і бути обраними".

"Водночас Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів", - заявив він.

Данілов зокрема нагадав, що відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 8 серпня 2020 року №163, граничною датою встановлення результатів голосування на місцевих виборах визначено 6 листопада 2020 року включно.

"Водночас станом на сьогодні в певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені", - зауважив секретар РНБО.

"Ураховуючи наведене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, є обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії", - йдеться у листі.

Як повідомляли, Центральна виборча комісія має дані про результати виборів усіх міських голів у семи областях України.

Станом на 10 листопада встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

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