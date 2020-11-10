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Зеленський поговорив з Меркель про ковід і нормандську четвірку

На 13 листопада запланована зустріч радників "нормандської четвірки".

Зеленський поговорив з Меркель про ковід і нормандську четвірку
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання COVID19", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, про те, що президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на COVID-19, стало відомо ввечері в понеділок. Вони пішли на самоізоляцію. Єрмак наголосив, що візьме участь у запланованій відеозустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходитиме цього тижня. "Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не за моєї вини", - наголосив голова ОП.

Наступна зустріч радників "нормандської четвірки" має відбутися 13 листопада.

6 листопада відбулася телефонна розмова президентів України та Франції. За її підсумками в Офісі президента повідомили, що Зеленський і Макрон хочуть якнайшвидше провести зустріч у Нормандському форматі.

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