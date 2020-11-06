Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

На ній буде розглянуто план по Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Про це президент повідомив під час брифінгу в Луганській області, передає РБК-Україна.

"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі", - повідомив Зеленський.

Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів України та Франції. За її підсумками в Офісі президента повідомили, що Зеленський і Макрон хочуть якнайшвидше провести зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, у вересні В РФ заявили, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в недалекому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Як повідомляли, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.