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Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

На ній буде розглянуто план по Донбасу.

Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Про це президент повідомив під час брифінгу в Луганській області, передає РБК-Україна.

"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі", - повідомив Зеленський.

Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів України та Франції. За її підсумками в Офісі президента повідомили, що Зеленський і Макрон хочуть якнайшвидше провести зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, у вересні В РФ заявили, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в недалекому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Як повідомляли, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

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