Порошенко закликав обирати суддів КС тільки після перевірки Ради міжнародних експертів

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного Суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Вищого Антикорупційного суду. На його переконання, це дозволить відновити довіру і до КСУ, і до України загалом, повідомляє пресслужба партії.

За його словами, «Європейська Солідарність» внесла до Верховної Ради проєкт закону, відповідно до якого у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України критеріям доброчесності беруть участь члени Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

«Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань – так само, як ми це зробили при формуванні Вищого Антикорупційного суду, – ми мали гарантований механізм непотрапляння сумнівних особистостей до КСУ», – наголосив Петро Порошенко.

«Ми запропонували, що зараз у парламенту є дві вакансії, ми маємо сформувати зміни до законодавства, і сьогодні я дякую тим народним депутатам з фракції, які підписалися. Для того, щоб комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі», – наголошує Порошенко.

«В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному Суді України нової якості», – переконаний п’ятий Президент.