Рада завернула законопроєкт Зеленського про зарахування суддів старого Верховного Суду в новий

Верховна Рада направила на повторне читання президентський законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування".

За таке рішення проголосували 239 народних депутатів.

На сайті парламенту зазначається, що законопроєкт №3711 було передано на доопрацювання в Комітет, і документ готується до повторного першого читання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запропонував зарахувати суддів старого Верховного Суду до складу нового. Про це йдеться в законопроєкті №3711, підготовленому у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність ліквідації Верховного Суду України.

Законопроєкт також визначає новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів - одного з ключових органів судового самоврядування. Його потрібно змінити у зв'язку з іншим рішенням КСУ, який визнав судову реформу Зеленського частково неконституційною.

Нагадаємо, у 2016 році в результаті судової реформи Верховний Суд України повинні були ліквідувати, як і вищі спецсуди. Було створено новий Верховний Суд. Одночасно з початком роботи нового Верховного Суду набули чинності нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

У листопаді 2019 року набула чинності нова реформа, яку прийняли вже за президента Зеленського. Вона передбачала перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості Верховного Суду вдвічі - з 200 до 100 осіб.