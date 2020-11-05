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Київський Безпековий Форум 5 листопада проведе пряме включення між столицею України та Вашингтоном і Лос-Анджелесом Анонс

Початок о 17.00.

Київський Безпековий Форум 5 листопада проведе пряме включення між столицею України та Вашингтоном і Лос-Анджелесом

5 листопада 2020 року Київський Безпековий Форум проводить пряме включення між столицею України та Вашингтоном і Лос-Анджелесом, щоб обговорити з політиками і дипломатами результати виборів Президента Сполучених Штатів Америки. Початок о 17:00 год. за київським часом.

  • Як вплинуть на світ Президентські вибори у Сполучених Штатах?
  • Які попереду можливості для українсько-американських відносин?
  • Які нові ініціативи слід внести у діалог між Вашингтоном та Києвом?
  • Як оцінює американський політикум останні події в Україні?
  • Як США та Україні діяти разом для безпеки нашого регіону?

На ці головні запитання відповідатимуть авторитетні учасники:

  • Джон Гербст, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-06 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради;
  • Стівен Пайфер, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету;
  • Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-09 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 209-20 роках, віце-президент Американського Інституту миру;
  • Мелінда Гарінг, заступник директора центру Євразії Атлантичної Ради і старший науковий співробітник Інституту з проблем зовнішньої політики (США);
  • Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах у 2015-19 роках, заступник Глави Адміністрації Президента України у 2014-15 роках, Голова правління Українського кризового медіа-центру;
  • Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-2016 роках, член Наглядової Ради фонду «Відкрий Україну».

Трансляція на ресурсах:

YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://www.youtube.com/watch?v=wdftFP0FRUo;

Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

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