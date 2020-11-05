Нардепи "Слуг народу" отримали "темники" з коментарями рішення КС та бюджету

Нардепам партії "Слуга народу" розіслали "ефірні теми" з поясненням того, як слід коментувати рішення Конституційного суду, бюджет на 2021 рік, плани парламенту та вибори в США.

Про це LB.ua повідомили джерела в партії.

Пропонується, зокрема, коментувати рішення КС щодо скасування положень антикорупційного законодавства, як юридично необґрунтоване.

"Судді перебрали на себе конституційні повноваження парламенту, почавши визначати, за що може бути і за що не може бути кримінальна відповідальність, та при цьому надали оцінку статті 366-1 Кримінального кодексу, порівнюючи особливу частину КК із загальною частиною КК, а не обґрунтовуючи це конституційними нормами та принципами. Конституційний суд не може мати права як парламент вирішувати, які закони приймати і які не приймати. Тим більше Конституційний суд не має права визначати, що є справедливим і що не є справедливим у суспільстві. Це може бути виключно рішенням всього народу або парламенту як представницького органу", – йдеться у рекомендаціях для депутатів.

Зазначається також, що судді мали конфлікт інтересів та намагалися врятувати себе від кримінальної відповідальності.

"Ми повинні відновити справедливу та законну роботу Конституційного суду. Саме для цього президент Володимир Зеленський у своєму законопроекті запропонував визнати направосудність рішення, прийнятого наявним складом Конституційного суду. Мотивація суддів зрозуміла – перш за все, вони рятували себе коханих від кримінальної відповідальності за брехню при декларуванні. Які ще інтереси стояли за їх рішенням – мають встановити правоохоронці", - йдеться в заяві.

При цьому вказується, що "усі порядні депутати та проукраїнські політичні сили мають підтримати це рішення (законопроєкт Зеленського. - Ред.). Якщо може бути якесь інше рішення, то воно повинно врахувати, що без відміни первісного рішення Конституційного суду про електронне декларування, усі наступні нові рішення будуть під великим сумнівом".

Також обґрунтовується розпуск складу Конституційного суду, який пропонується президентським проєктом закону.

Щодо проєкту бюджету на 2021 рік нардепам пропонують говорити, що 5 листопада документ розглядатимуть тільки в першому читанні.

"Це тільки перше читання проекту бюджету. Фактично, воно означатиме, що депутати формально починають роботу з документом. Поправки до бюджету будуть розглядатися вже у другому читанні. Тож, голосування за бюджет цього тижня відкриє можливість змінити документ так, як це потрібно", - йдеться у рекомендаціях.

Вказано, що цей бюджет має бути "бюджетом соціального відновлення", а сектор безпеки потребує збільшених видатків. Згадується також закладене збільшення мінімальних зарплат та підвищення освітянам.

"Закупівля вакцин від ковіду на суму 2,6 млрд гривень. На боротьбу з Ковідом пропонується виділити 19,4 млрд гривень", - йдеиться в рекомендаціях.

Плани ВР нардепам "Слуги народу" рекомендують коментувати за наступними тезами: необхідність ухвалення закону про інвестиційних нянь, узвалення в першому читанні судової реформи, культурні гранти та "культурний НДС".

При цьому зазначається, що не можна підтримувати законопроекти 3853-1 та 3853-2 про скасування правил фіскалізації, бо, зокрема, Представники білого бізнесу відкрито виступають з критикою й проханням відкликати проекти 3853-1 та 3853-2.

Про вибори в США пропонується говорити, що Україна зацікавлена у тому, щоб зберегти двопартійну підтримку з боку США.

"Впевнені, що двопартійна підтримка України Америкою залишиться. За майже 30 років нашої Незалежності у США вже неодноразово змінювались при владі демократи та республіканці, але курс на підтримку України залишався незмінним", - йдеться у рекомендаціях.

Нагадаємо, що у липні у "Слуги народу" з’явився "темник" для звітування про рік роботи напередодні місцевих виборів. Зокрема, в документі прописано рекомендації, як пояснити виборцям ключові питання на місцевих виборах.