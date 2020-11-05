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Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер

"Перемога Джо Байдена буде кращим варіантом для України".

Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Стивен Пайфер
Фото: nv.ua

Політика кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена щодо України, Європи і Росії сильно відрізнятиметься між собою.Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер під час Київського Безпекового Форуму, присвяченому виборам Президента США.

«Якщо Дональд Трамп буде переобраний – його вже не будуть турбувати наступні вибори. Тому Республіканська партія, можливо, в цьому плані буде відчувати себе більш вільною. І тут інстинкти Трампа можуть проявитися, і можливо він зможе по іншому подивитися на Україну, на відміну від того, коли він намагався отримати від Президента України певну підтримку на виборах», - сказав Стівен Пайфер.

Він також наголосив, що існує імовірність того, що Дональд Трамп захоче вивести США з НАТО.

«В цьому плані Україна може мати певні труднощі», - додав екс-посол.

Стівен Пайфер зазначив, що перемога Джо Байдена буде кращим варіантом для України.

«У цьому разі американська політика зможе рухатися в напрямку підтримки України. Байден розуміє Україну, він дуже підтримує Україну», - сказав він.

Крім того, на думку Пайфера, у Сполучених Штатах може скластися ситуація, коли на виборах переможе кандидат від Демократичної партії Джо Байден, натомість сенат контролюватимуть республіканці.

«Джо Байден дуже багато часу провів в сенаті, він є сенатором старої гвардії в тому сенсі, що розуміє, як там що робиться, і має особистих друзів серед сенаторів-республіканців. Тому він зможе знаходити можливості працювати, так би мовити, в двопартійній основі і згладжувати розбіжності», - резюмував Стівен Пайфер.

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