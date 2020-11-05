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Зовнішня розвідка почала публікувати огляд карантинних заходів в інших країнах

Українці зможуть знайти в огляді розвідки відповіді на питання, куди стане більш проблемним в'їзд чи де доведеться постійно ходити в масці.

Зовнішня розвідка почала публікувати огляд карантинних заходів в інших країнах
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Служба зовнішньої розвідки України почала щодня інформувати громадян України про основні заходи, що проводяться іноземними державами, в інтересах протидії поширенню COVID-19 у світі, пише УНІАН.

На сьогодні українська розвідка вже підготувала п'ять детальних оглядів основних заходів іноземних держав з протидії поширенню COVID-19 у світі, де зібрала найактуальнішу інформацію про те, як уряди іноземних держав реагують на основні виклики, що виникли в результаті поширення коронавірусу.

Українці ж зможуть знайти в огляді розвідки відповіді на такі важливі питання: куди стане більш проблемним в'їзд, де доведеться постійно ходити в масці тощо?

Слід зазначити, що одним із ключових завдань Служби зовнішньої розвідки України є вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

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