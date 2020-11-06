У світі знову ковідний рекорд - 608,4 тис. нових випадків за добу

Всього у світі зафіксовано 49 035 014 випадків інфікування.

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 608 443 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 8769 пацієнтів

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 49 035 014 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 239 660 осіб.

Побороли хворобу і вилікувалися 34,9 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, та знаходиться на 9-му в Європі.

Нагадаємо, у Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, уряд наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин.