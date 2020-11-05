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Суд в США не дозволив Трампу зупинити підрахунок голосів в Мічигані

У Байдена заявили, що позов не мав іншої мети, крім як збити громадськість з пантелику.

Суд в США не дозволив Трампу зупинити підрахунок голосів в Мічигані
Фото: EPA/UPG

Суд Мічигану відхилив позов, поданий виборчим штабом президента США та кандидата від республіканців Дональда Трампа, в якому той вимагав зупинити підрахунок голосів у штаті.

Про це пише Reuters.

На сьогодні в Мічигані лідирує кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден. У 2016 році в цьому штаті перемогу здобув Трамп.

Суддя претензійного суду Мічигану Синтія Стівенс оголосила рішення під час судового засідання в четвер. Текст рішення буде опубліковано в п'ятницю.

Представники виборчого штабу Трампа заявили, що подали позов, щоб зупинити підрахунок голосів в Мічигані і отримати ширший доступ до процесу підрахунку голосів.

Старший радник штабу Байдена Боб Бауер заявив, що судовий процес був "вправою з обміну повідомленнями".

"У цього немає іншої мети, крім як збити громадськість з пантелику про те, що відбувається, і підтримати їх необґрунтовані заяви про порушення", - сказав Бауер в телефонній розмові з журналістами.

Нагадаємо, на виборах у США кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден здобув перемогу у штатах Мічиган та Вісконсин.

Дональд Трамп збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає його опонент по виборчій гонці Джо Байден.

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