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Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах

Багато американців цього року проголосувало поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся.

Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликає припинити підрахунок голосів на виборах.

"Зупиніть підрахунок", - написав він у фейсбуці і твіттері.

Наразі підрахунок голосів на загальних виборах у США, які відбулися 3 листопада, триває. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Багато американців цього року проголосувало поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся. Трамп наполягає на тому, що не слід рахувати бюлетені, які надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

На цей момент ситуація складається не на користь чинного президента США. Трамп вже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

Нагадаємо, за даними неурядової організації "Центр за відповідальну політику" (CRP), на вибори було витрачено рекордну суму - більш ніж 14 мільярдів доларів.

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