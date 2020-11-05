Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах

Багато американців цього року проголосувало поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся.

Президент США Дональд Трамп закликає припинити підрахунок голосів на виборах.

"Зупиніть підрахунок", - написав він у фейсбуці і твіттері.

Наразі підрахунок голосів на загальних виборах у США, які відбулися 3 листопада, триває. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Багато американців цього року проголосувало поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся. Трамп наполягає на тому, що не слід рахувати бюлетені, які надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

На цей момент ситуація складається не на користь чинного президента США. Трамп вже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

Нагадаємо, за даними неурядової організації "Центр за відповідальну політику" (CRP), на вибори було витрачено рекордну суму - більш ніж 14 мільярдів доларів.