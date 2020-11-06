За добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 304, медпрацівників – 468.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізовано 1 517 осіб. 201 пацієнт помер від ускладнень захворювання. Одужали 10 762 особи.

За добу здійснено 80 082 тестування (методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За весь час пандемії в Україні захворіли 440 188 осіб, одужали 195 544 пацієнти. Летальних випадків від COVID-19 зафіксовано 8 125.

Усього проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, до 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно до останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.

Голова МОЗ Максим Степанов припускає, що з наступного тижня можуть запровадити карантин "вихідного дня".