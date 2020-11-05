Шмигаль: до кінця місяця в Україні може бути 15 тис. випадків ковіду за добу, а до кінця року - до 20 тис.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця листопада в Україні може бути досягнута відмітка в 15 тис. захворювань на коронавірус за добу, а кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. випадків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка сьогодні є, досить швидке зростання до кінця року. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тис. на день, це вже не секрет. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тис. людей на день", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що вітчизняна медична система готується до такого виклику і витримає таке навантаження.

Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада Україна вийшла на 20 позицію серед країн світу за кількістю інфікованих коронавірусом, обійшовши Індонезію. Упродовж 4 листопада було зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозувала в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня до кінця року. В організації наголошували, що так відбуватиметься у всіх країнах, поки хворобу не буде викорінено.

На початку вересня уряд України прогнозував до 3 тис. хворих щодня. Однак уже з 29 вересня було підтверджено понад 4 тис. нових випадків коронавірусу щоденно.