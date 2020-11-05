AstraZeneca очікує остаточних підсумків випробування вакцини від COVID-19 до кінця року

Британський фармакологічний виробник AstraZeneca, який розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує отримання остаточних результатів випробувань препарату до кінця 2020 року.

Перебіг клінічних випробувань випередив попередні прогнози, пише Reuters.

Потенційну вакцину розробляють спільно з Університетом Оксфорд, на неї виділено кілька мільярдів. Фармкомпанія уже підписала декілька контрактів на постачання більш ніж 3 млрд доз вакцини з різними країнами.

Дані жовтневих випробувань показали, що потенційна вакцина під назвою AZD1222 викликає імунну відповідь як у молодих, так і в осіб похилого віку.

AstraZeneca очікує, що вже найближчими тижнями оприлюднить довгоочікувані дані клінічних випробувань.

Нагадаємо, що AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

Регулятори в Бразилії, Індії та Південній Африці раніше дозволили AstraZeneca відновити випробування вакцини.

6 вересня AstraZeneca ухвалила рішення зробити паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу після того, як один з учасників випробування у Великобританії захворів на рідкісне запальне захворювання хребта - поперечний мієліт. Згодом компанія отримала дозвіл на відновлення випробувань і в США.

У жовтні в МОЗ повідомили, що Україна у межах ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.