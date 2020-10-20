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AstraZeneca цього тижня відновить випробування вакцини від COVID-19 - Reuters

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США напередодні завершило перевірку захворювання одного з добровольців.

AstraZeneca цього тижня відновить випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Фото: EPA/UPG

Фармакологічна компанія AstraZeneca планує цього тижня відновити випробування вакцини від коронавірусу, які були призупинені у вересні через хворобу в одного з піддослідних.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

6 вересня AstraZeneca ухвалила рішення зробити паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу після того, як один з учасників випробування у Великобританії захворів на рідкісне запальне захворювання хребта - поперечний мієліт.

Офіційні представники регулюючих органів Великобританії раніше дослідили інцидент, але не змогли напевне визначити, чи була хвороба пов'язана з вакциною.

Зазначається, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США напередодні завершило перевірку захворювання.

За словами одного з джерел, агентство вимагає, щоб дослідники, які проводять дослідження, додавали інформацію про інцидент в форми згоди, підписані добровольцями.

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

Регулятори в Бразилії, Індії та Південній Африці раніше дозволили AstraZeneca відновити випробування вакцини.

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