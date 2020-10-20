Рада ухвалила постанову про безкоштовні тести на ковід і створення гарячої лінії

Верховна Рада України ухвалила постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

Рада розглядала постанову за процедурою ad hoc. За відповідний документ у цілому з відповідними правками проголосували 308 нардепів.

Над документом працювали всі парламентські фракції. Постанова дає можливість людям з підозрою на коронавірус чи вже встановленим діагнозом звернутися на єдину гарячу лінію, також передбачені безкоштовні тести на ковід і можливість пройти тестування вдома.

Цей документ передбачає рекомендацію президентові України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам.

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зазначив: "Комітет підтримав ідею створення Національного штабу протидії ковіду-19 під головуванням президента України. Разом з тим під час розгляду комітет висловив низку зауважень: передбачити механізм, який дозволить закону про страхові виплати медикам працювати на практиці, скорегувати норму стосовно субвенції, яка надається лікарням, що приймають інфекційних хворих, забезпечити хоча б 40% населення безкоштовною, безпечною та якісною вакциною після її появи, розробити алгоритм розгортання тимчасових шпиталів, створити базу даних та електронний реєстр підтверджених випадків".

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко перерахувала основні пункти постанови: безкоштовні тести, гаряча лінія, безкоштовні тести для тих, у кого є симптоми, безкоштовні ліки для тих, хто лікується амбулаторно та в стаціонарі, безкоштовна діагностика включно з аналізом, 300% доплати медикам і немедичним працівникам, які контактують з хворими, 15 прожиткових мінімумів як страховка медикам у разі хвороби, розгортання лабораторних мереж до 100 тис. ПЛР-тестів на добу, відновлення системи державної санепідемслужби, створення вітчизняних потужностей для вироблення ПЛР-тестів.

Головними завданнями штабу визначено:

введення в дію єдиної багатоканальної телефонної лінії - системи прямого зв'язку з державою громадян з симптомами або діагнозом коронавірусу "з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції"

ефективна безоплатна діагностика та тестування на коронавірус

cтворення умов для ефективного лікування на коронавірус в амбулаторних умовах через відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги

cтале функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази

запровадження заходів із підвищення ефективності лікування хворих на ковід у стаціонарах

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в країні. Зокрема, у школах були запроваджені осінні канікули до кінця жовтня, ВНЗ перевели на дистанційне навчання, роботу закладів обмежили.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 грудня та змінив деякі норми. Час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежується з 7 ранку до 22 години. До цього їм можна було працювати до опівночі.

У зеленій зоні участь у масових закладах можуть брати не більше 50 осіб, у жовтій - не більше 30, помаранчевій - до 20.

На спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ ухвалюватиме окреме рішення щодо них.

Школам рекомендовано піти на канікули з 15 по 30 жовтня, а закладам професійної і вищої освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Студентам за можливістю рекомендовано виїхати з гуртожитків.

Органи місцевого самоуправління рекомендували збільшити кількість громадського транспорту та контролювати дотримання карантинних вимог під час перевезень.